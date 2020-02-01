Mehmet Acet: Birleşik Arap Emirlikleri’nin anlayacağı türden cevaplar

Son haftalarda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu ‘bel altı’ vuruşlarına, dış politika faaliyetlerinde Türkiye’yi ‘gölge gibi’ takip etme alışkanlığına ‘yeni tür yöntemlerle’ ve anlayacağı dilden cevaplar verileceğine dair duyumlar alıyoruz.

İlk örnek, Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin Türkiye karşıtı eylemlerde taşeron olarak kullandığı Muhammed Dahlan’ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklenmesiyle karşımıza çıktı.

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Diğer yandan, Libya’daki son gelişmeleri bir yönüyle de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kozların paylaşılması biçiminde yorumlamak isterseniz, bu fikrinize iyi bir destek bulabilirsiniz.

Buradan baktığınızda, Türkiye’nin Libya için geliştirdiği inisiyatifleri, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yeni yöntemlerle cevap verme kararının bir ‘çıktısı’ olarak da değerlendirmeniz mümkün hale geliyor.

Mehmet Acet’in yazısı