Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Acet: Ankara’da Libya’da sabotaj yapanın BAE olduğu yönünde kanaat var

Hafter’in Moskova’da tam da bir anlaşma çıkacak denilen noktada ‘sabaha kadar süre istemesi’ üzerine o gece ne oldu da böyle oldu sorusu akıllara geldi.

Hafter’i Moskova’yı terk etmeye zorlayan aktör kim/kimler idi.

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Bakan Akar, işin bu kısmıyla ilgili isim vererek herhangi bir değerlendirme yapmadı, ancak Ankara’da bu sabotajı yapan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu yönünde bir kanaat olduğunu söyleyebilirim.

Benzeri bir yaklaşım Libya’da da olduğu için olsa gerek, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’den, ‘Libya’da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu’ şeklinde bir açıklama geldi.

Hafter’e en fazla silah desteği veren ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu biliyoruz.

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Mehmet Acet’in yazısı

SON HABERLER

Akar: Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in ‘gecikmeli de olsa’ ateşkes konusunda uzlaşmaya yanaşacağını ifade ederek, “(Almanya’nın başkenti) Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz, temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi, siyasi çözümden yanayız” dedi.

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