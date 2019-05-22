Mehmet Acet: Ankara’da ‘Bakanlar Kurulu değişecek mi?’ konuşuluyor, olursa sürpriz olur

Ankara’da bu aralar borsa gibi inişli çıkışlı trend izleyen bir takım sorular dolaşıyor. Bunlardan birisi, Bakanlar Kurulu değişecek mi, değişmeyecek mi sorusu.

Bu durum bazen bir delinin kuyuya bir taş atıp, 40 akıllının o taşı çıkaramaması haline dönüşebiliyor.

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Bir ortamda, bir kişi önemli bir kaynaktan böyle bir kulis bilgisi aldığı imasıyla böyle bir fikir ortaya atıyor, sonra o haber oradan başka ortamlara çarpan etkisiyle yayılıyor, en sonunda da herkes gerçekten bir şeyler olacakmış gibi beklenti içerisine giriveriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra parti yönetimiyle yaptığı toplantılarda, kimse sormadığı halde konuyu kendisi gündeme getirip, Kabine değişikliği yapacağının değil, yapmayacağının sinyallerini verdi.

Üstelik bunu birkaç ortamda tekrarladığını da biliyoruz. Yani şu aşamada eğer bir Bakanlar Kurulu değişikliği olursa bunun sürpriz olacağını söyleyebiliriz.

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Mehmet Acet’in yazısı