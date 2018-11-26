Mehmet Acet: AK Parti’nin üç büyük şehrin adaylarının ilânı neden gecikti?

Geçen hafta gerçekleşen Erdoğan/Bahçeli görüşmesinden sonra Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumartesi günü 40 il ve büyükşehir belediye başkan adayının ilan edileceğini, bunların arasında İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının da olduğunu açıklamıştı.

Cumartesi günü eğer açıklanmış olsaydı, Ak Parti’nin İstanbul adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım olacaktı. Ertelemenin gerekçesi, Yıldırım’ın isminden vazgeçilmiş olması değil. Asıl neden şu: Üst düzey bir partilinin ifadesine göre Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde birlikte çalışacağı Ak Partili ilçe belediye başkan adaylarının ismini önceden görmek istedi.

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Mehmet Acet’in yazısı