Mehmet Acet: 100 yıllık bir başka hayalin hayat bulması demek bu

Böyle bir haberi vermek, böyle bir hayali hayata geçirmek de Tayyip Erdoğan’a nasip oldu. Kaç tane oldu sayın isterseniz. En son Ayasofya’ya kadar gelmiştik.

Şimdi buna, hani rüyada görsen inanmayacağın türden yeni bir haber, yeni bir müjde eklenmiş oldu. 100 yıllık bir başka hayalin hayat bulması demek bu.

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O tarihi müjdeyi Erdoğan’ın kendi ağzından aktaralım: “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda.”

Bazı rakamlar verelim: Türkiye ihtiyaç duyduğu, tükettiği petrol ve doğalgazın ancak yüzde 6 civarını kendisi üretebiliyor.

Gerisi kaynak ülkelerden ithal ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin geçen yıl enerji ithalatı başlığının altına giren kalemler için ödediği tutar 41,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Büyük para bu.

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Mehmet Acet’in yazısı