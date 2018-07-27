‘Mehdi adayı’nın son şovu: Bir emriyle kadınlar kendini şelalenin altına attı

Televizyon, radyo ve sosyal medya gibi iletişim kanallarını kullanılarak mehdi olduğunu ve hastalıklara şifa bulduğunu iddia eden Tuncer Çiftçi’nin, kendisine inanan kadınları üzerindeki kıyafetlerle şelalenin altına sokması sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

Mehdi olduğunu iddia eden ve televizyon kanallarında dua seanslarıyla gündem olan Tuncer Çiftçi, “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” diyerek kadınların bir şelalenin altından geçmesini istediği görüntüler 👇 pic.twitter.com/kVuEKyYlMY — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 26 Temmuz 2018

Tuncer Çiftçi, görüntülerde şelalenin yanında duran bir grup kadına “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” diyor. Kadınlar da denileni yapıyor. Keyiflenen Tuncer Çiftçi, bir kadına “Beni çok seviyorsan bir de balıklama atla” diyor. Kadın bu talimatı da tereddütsüz yerine getiriyor.