Meghan-Harry ayrılığı kitabının yazarları: ‘Eltilerin savaşı’ medya efsanesiydi

İki kraliyet muhabiri, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın kraliyetten ayrılması üzerine yazdığı kitapta, çok konuşulan eltiler kavgasının gerçek olmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Carolyn Durand ve Omid Scobie’nin yazdığı ‘Finding Freedom’ (Özgürlüğü Bulmak) kitabının bir bölümü The Times’da yayınlandı.

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Yazarlar, Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Meghan Markle’ın arasında kaosa neden olacak bir düşmanlık olmadığını, bunun medya tarafından yaratılan bir efsane olduğunu belirtti.

Kitapta düşeslerin birbirini o kadar iyi tanımadığı ve ortak noktaları olmadığı yazıldı.

Asıl Prens Harry’nin abisi tarafından engelleniyormuş gibi hissetiği öne sürüldü.

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Yazarlar düşeslerin ilk tanıştığı andan itibaren bir ilişki geliştiremediğini ve Markle’ın basın nedeniyle zor günler yaşadığı dönemde Middleton’ın yeterince desteğini alamadığı için hayal kırılığı yaşadığını belirtti.

Kitapta ayrıca Markle’ın nedime elbiseleri provasında Middleton’ı ağlattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı da yazıldı.

Sussex sözcüsü ise kitap için çiftle konuşulmadığını belirtti ancak kitapta yer alan iddiaları yalanlayan bir açıklama da yapmadı.