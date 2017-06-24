‘Meğer organizasyonmuş’: Gülen’in ‘teşekkür ilanı’nda adı geçen Star’ın kaptanı ‘kumpasa gelmiş’

Hükümete yakın Star gazetesinin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, Fethullah Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in Ekim 2013’te yayınlattığı ‘teşekkür ilanı’nda adının bir ‘organizasyon’ sonucu geçtiğini savundu.

‘Teşekkür ilanında adım yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin” demişti.

Bahçeli’ye yanıtında Pensilvanya’ya hiç gitmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu “Fethullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelerde yayınlanan teşekkür ilanında genel başkan olarak sadece benim adım yok” diyerek 21 Ekim 2013 tarihli ilana atıf yapmıştı.

Söz konusu gazete ilanında Fethullah Gülen, başta dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve başbakanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, rahatsız olduğu dönemde kendisini arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ediyordu.

‘Kılıçdaroğlu’nun listede yer almaması manidar’

İlanda adı geçen isimlerden Star’ın yayın yönetmeni Nuh Albayrak, Kılıçdaroğlu’nun ‘teşekkür listesi’nde yer almamasını ‘manidar buldu’.

‘FETÖ’nün teşekkür ilanında Kılıçdaroğlu neden yer almadı?’ başlıklı bugünkü yazısında “FETÖ isteseydi Kılıçdaroğlu’na, ‘Geçmiş olsun’ dedirtir ve o listeye ismini yerleştirirdi” diyen Albayrak, bu iddiasına dayanak olarak Gülen’e geçmiş olsun dediği telefon görüşmesini gösterdi.

‘Meğer organizasyonmuş’

Star’ın yayın yönetmeni, darbe girişimi sonrası kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı’nın ‘organizasyonuyla’ Gülen’e geçmiş olsun demek zorunda kaldığını öne sürdü: “Fetullah Gülen’in kalp problemi sebebiyle 12 saat müşahede altında kaldığı, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın arayarak ‘Geçmiş olsun’ dedikleri haberinin Zaman’ın sürmanşetinde yayınlandığı gün Ekrem Dumanlı beni aradı, “Bir vesile ile Pensilvanya’ya gelmiştim, hocaefendinin yanındayım, geçmiş olsun demek ister misin?” dedi. Biraz garip bir istek idi ama nezaket gereği ‘Peki’ dedim. İki gün sonra yayınlanan ilanda, ‘Fetullah Gülen’i arayarak ‘geçmiş olsun’ dediğim’ için(!) teşekkür ediliyordu. Meğer bu bir organizasyonmuş. Ekrem Dumanlı o gün rahmetli Hasan Karakaya dahil; birçok meslektaşımızı arayıp listeye eklemiş. Anlayacağınız; o listedekilerin çoğu, 17/25 darbesinin son hazırlıkları çerçevesinde, ‘Bütün kesimler yanımızda’ algısı için oraya sokulmuş. Artık Gül ve Erdoğan’ın hangi yöntemle o ilana dahil edildiğini bilmiyorum.”