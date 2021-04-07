Diken

Yaramazlara biraz batar!

Megadeth, maskotunu NFT olarak satacak

Efsanevi thrash metal grubu Megadeth logo ve maskotu Vic Rattlehead’i NFT olarak satışa çıkardı.

Grubun kurucusu Dave Mustaine / Fotoğraf: Reuters

Grup, Twitter üzerinden haberi şöyle duyurdu: “Dünyanın ilk Megadeth NFT’si geldi.”

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Loudwire’ın aktardığına göre nadirliği ve grubun NFT pazarına ilk kez girmesi maskotu cazip bir emtia haline getirdi.

Ürün Rarible platformu üzerinden 12 Nisan Pazartesi gününe kadar açık artırmada.

Nedir bu NFT?

Tweet’ler, videolar, resimler, hatta kahkahalar NFT olarak açık artırmayla satışa çıkıyor.

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Peki nedir bu NFT? ‘Non-Fungible Token’, içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanıyor.

Kripto para dünyasının en popüler konularından biri. NFT’ler dijital sanat eserleri için kullanılsa da içinde interaktif oyun ögeleri, spor koleksiyon kartları gibi kullanım alanı da var.

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