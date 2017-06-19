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‘Mega projelerin gözdesi’ Cengiz-Kolin-Kalyon, Akkuyu’ya ortak olacak


Uzmanların ‘yıkım projesi’ olarak nitelediği Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu nükleer santraline, iktidarın ‘mega projeler’deki gözde şirketleri ortak olacak.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın aktardığına göre, Rusya’nın kamuya ait nükleer enerji kurumu Rosatom, Akkuyu nükleer santrali projesinin yüzde 49’unu Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satacağını açıkladı.

Akkuyu’ya geçtiğimiz hafta 49 yıllık üretim lisansı verilmişti.

Rosatom’un uluslararası faaliyetlerinden sorumlu biriminin başında bulunan Anastasia Zoteyeva, katıldığı bir konferansta hissedarlık anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağını belirtti.

Akkuyu nükleer santralinin 2025’te işletmeye girmesi, cumhuriyetin 100’ncü kuruluş yıldönümü 29 Ekim 2023 tarihinde de açılışının yapılması hedefleniyor.

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