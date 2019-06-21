Mega projelerde geçiş 2019’da yarıya indi: En az 3 milyar lira fark ödeyeceğiz

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde verilen geçiş taahhütleri gereği, Hazine’nin 2019 yılı için en az 3 milyar 100 milyon fark ödemesi yapacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Birgün’ün haberine göre sözleşme gereği her yılın nisan ayında fark ödemesi yapılması gerektiğini kaydeden Akar, haziran ayına gelinmesine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu rakamı açıklamadığını bildirdi: “Rakam saklanıyor, çünkü tutar dudak uçuklatacak büyüklükte.”

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Akar, bu projelerdeki geçiş ücretlerinin her yıl 2 Ocak tarihli dolar/TL kuruna göre belirlendiğini hatırlatarak, 2017 ve 2018 yıllarında işletici firmalara 4 Milyar 451 Milyon lira ödendiğini söyledi.

Akar’ın hesaplarına göre, sadece Osmangazi Köprüsü için işletmeci firmaya 2019 yılında ödenmesi gereken tutarın 2 milyar 277 milyon lira olacak.

Akar, 2019’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yaklaşık 700 milyon lira, Avrasya Tüneli için 161 milyon lira fark ödemesi yapılacağını belirtti.