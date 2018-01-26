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Yaramazlara biraz batar!

Medyaya çatan Trump, Davos’ta yuhalandı: Bu kadar yalancı olacaklarını bilmiyordum

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İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan ABD Başkanı Donald Trump, medyaya yönelik sözleri sonrası yuhalandı.

Uçağı Davos’a indikten sonra… (Fotoğraf: Reuters)

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab’ın sorularını yanıtlayan Trump, “İşadamı olduğum dönemde basın bana iyi davrandı. Siyasetçi olana kadar basının ne kadar kötü, saldırgan ve yalancı olabileceğini bilmiyordum” dedi.

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Bu sözler üzerine ABD başkanı, salondaki izleyiciler tarafından yuhalandı.

“İşadamı olmak benim için harika bir deneyimdi. Para kazanma konusunda her zaman iyiydim” diyerek sözlerine devam eden Trump’ın liderliğini ‘önemli’ bulduğunu söyleyen Schwab da salondaki katılımcılar tarafından yuhalandı.

ABD’nin sadece ABD’den ibaret’ olmadığını söyleyen Trump, “ABD büyürse, dünya da büyür” dedi.

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