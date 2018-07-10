Diken

Yaramazlara biraz batar!

Medyadan çekilen Aydın Doğan ‘şahin yazar’ Cem Küçük’e açtığı tazminat davasını çekti

 

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, gazetecileri ve medya gruplarını ‘Türk Devleti adına’ tehdit edip hedef göstermesiyle tanınan Cem Küçük’e açtığı 100 bin liralık manevi tazmimat davasını çekti.

Doğan, halihazırda elindeki tüm medya kuruluşlarını satmış durumda.

Reklam

Küçük, “İhanetin net görüntüsü ve bavullarla taşınan paralar” başlıklı yazısında Aydın Doğan’ı ve o dönem sahibi olduğu medya grubundaki gazetecileri DHKP/C’yi himaye etmekle suçlamıştı.

Doğan, Küçük’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Reklam

Sözcü’den Ümit Türk ve Fatma Vurgun’un haberine göre Doğan mahkemeye dilekçe sunarak davayı geri aldı.

Bugün yapılan duruşmada mahkeme, davacının davasını geri alması nedeniyle davada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Cem Küçük: Aydın Doğan koş gel dese uçarak gelecek tetikçi tipler bunlar

Cem Küçük: Aydın Doğan, sen su katılmamış bir materyalistsin

Doğan Holding, Cem Küçük ve Fuat Uğur’a dava açıyor

‘Şahin yazar’ Cem Küçük’ten Aydın Doğan’a ‘işten çıkarılacaklar’ listesi

Doğan Grubu’nu Sedat Peker üzerinden ‘vuran’ Cem Küçük, ‘Reis’ini unuttu!

Cem Küçük Aydın Doğan’a ‘yeni yuvası’ndan seslendi: Devletle savaştıkça iş yapamayacaksınız

Cem Küçük’ten ‘Türk devleti adına’ Aydın Doğan’a ikinci çağrı: ‘Lütfen artık sözlerinizin gereğini yapın’

Cem Küçük’ten ‘Türk devleti’ adına Aydın Doğan’a: Elemanlarını uyar veya gereğini yap

‘Türk Devleti adına’ konuşan Küçük’e yanıt ‘Süleyman Şah Askeri’nden: İstihbaratçılık oynayan patolojik bir vaka

SON HABERLER

Bir babanın en ağır yükü…

Tekirdağ’daki tren kazasında karısıyla beş aylık kızını kaybeden adam, oğlunun yaralı kurtulduğunu görünce diğerleri için de aynı şeyi düşünüp umutlandığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...