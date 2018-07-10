Medyadan çekilen Aydın Doğan ‘şahin yazar’ Cem Küçük’e açtığı tazminat davasını çekti

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, gazetecileri ve medya gruplarını ‘Türk Devleti adına’ tehdit edip hedef göstermesiyle tanınan Cem Küçük’e açtığı 100 bin liralık manevi tazmimat davasını çekti.

Doğan, halihazırda elindeki tüm medya kuruluşlarını satmış durumda.

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Küçük, “İhanetin net görüntüsü ve bavullarla taşınan paralar” başlıklı yazısında Aydın Doğan’ı ve o dönem sahibi olduğu medya grubundaki gazetecileri DHKP/C’yi himaye etmekle suçlamıştı.

Doğan, Küçük’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Sözcü’den Ümit Türk ve Fatma Vurgun’un haberine göre Doğan mahkemeye dilekçe sunarak davayı geri aldı.

Bugün yapılan duruşmada mahkeme, davacının davasını geri alması nedeniyle davada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.