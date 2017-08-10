‘ByLock kullanıcısı’ denen 35 gazeteciye operasyon; dokuz gözaltı

İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün medya yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘ByLock’ kullandığı belirtilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dokuz gözaltı

Gazetecilere yönelik operasyonları ‘içerden’ bilgilerle aktarmasıyla bilinen Sabah gazetesinden Nazif Karaman’ın haberine göre şu ana kadar Birgün gazetesi editörün Burak Ekici’nin yanısıra gözaltına alınan isimler şöyle: Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay.

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Ahmet Sağırlı geçen haftaya kadar iktidar destekçisi Türkiye gazetesinde köşe yazısı yazıyordu. Sağırlı’nın yazılarına son verilmişti.

Cüney Seza Özkan, kapatılan Samanyolu televizyonunun haber yönetmenliğini yürütmüştü.

‘FETÖ’nün şifreli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen ‘ByLock’, örgüt üyeliğinin kanıtı olarak kabul ediliyor.