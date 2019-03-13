Medya, öldüğünü ilan etmişti: Prof. Dr. Beril Dedeoğlu halen yoğun bakımda

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun halen yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Al Jazeera Türk

58 yaşındaki Dedeoğlu, şubat ayında beyin kanaması nedeniyle tedaviye alınarak ameliyat edilmişti. Profesör daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

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Öğlen saatlerinde birçok medya kuruluşunda Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkmıştı. Bazı televizyon kanalları da ‘son dakika’ bantlarıyla akademisyenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Dedeoğlu’nun tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi’ne giderek akademisyenin eşi Hasan Basri Dedeoğlu ve yakınlarıyla görüştü.

Ajansa konuşan Albayrak, hastaneye giderken Dedeoğlu’nun yaşamını yitirdiğine dair haberlerin çıktığını belirterek şunları söyledi: “Ben yoldayken bir son dakika bilgisi paylaşıldı. Ben yola çıkmadan önce de abisiyle görüştüm, ‘Bir değişiklik yok’ demişti. Telefonu kapattım, son dakikalar başladı. Tekrar aradım, ‘Bir değişiklik mi oldu?’ diye sordum, ‘Hayır olmadı, bizim de haberimiz yok’ dedi.”

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Albayrak, yazarın ailesiyle görüşürken odaya başhekim Dr. Okan Özçeker’in girdiğini belirterek “Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek. Allah’tan ümit kesilmez” diye konuştu.



Dedeoğlu, 2015’te geçici olarak Avrupa Birliği bakanlığı yapmıştı. ‘Çözüm süreci’ sırasında da Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak İç Anadolu’da konferanslar vermişti.