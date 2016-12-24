Medya ikinci günde de ‘penguen ayarı’nda: IŞİD’in asker infazı iddiasına yer yok!

IŞİD’in önceki gece iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin iktidardan net bir açıklama hala yapılmazken, ana akım medya sessizliğini korumaya devam ediyor.

Önceki gece IŞİD’in yayınladığı vahşet dolu infaz videosu sosyal medyada büyük tepkiyle karşılansa da dün ana akım televizyon kanalları, gazete ve haber siteleri iddia karşısında ‘kafasını kuma gömmeyi’ tercih etmişti. Hükümetten de kamuoyunu rahatlatacak çapta bir açıklama gelmemiş, ne yalanlama, ne de doğrulama yapılmıştı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, videonun incelendiğini duyurmakla yetinmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İzmir’de bir törende yaptığı konuşmada iki askerle ilgili herhangi bir şey söylemezken, ‘Fırat Kalkanı’ harekatının da tam gaz devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Gazetelerde ‘ara da bulasın’

Aradan iki gün geçmesine rağmen hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve medyanın sessizliği devam ediyor. Birçok gazete, bugünkü birinci sayfalarında olaya iddia düzeyinde bile yer vermeyi tercih etmedi.

Hürriyet, olayı birinci sayfasının en altında, sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümetten cevap istediği başlığıyla paylaşabildi.

Ana akım gazetelerden bir diğeri Habertürk’ün birinci sayfasında diğer birçok gazete gibi bu kadarı da yer almadı.

İktidara yakın gazeteler de, olaya hiç yer vermedi. Birinci sayfalarda Erdoğan’ın El Bab operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamalarsa geniş yer buldu.

Aydınlık bir askeri ‘sildi’

Ulusalcı çizgisiyle bilinirken, gitgide hükümete verdiği açık destekle dikkat çeken Aydınlık’sa, askerlerden birinin IŞİD’e katıldığı iddiasını tam sayfa haber yaptı. Gazete, bundan bir yıl önce IŞİD tarafından Kilis sınır karakolundan zorunlu askerliği sırasında kaçırılan Sefter Taş’ıysa görmezden geldi.

Haber, ‘Asker dediler, IŞİD’li çıktı’ başlığıyla verildi.

Televizyonlar ‘penguen’ ayarında

Başka bir ülkede rakipsiz gündeme oturması beklenen dehşet dolu iddia haber kanallarında da paylaşılmadı. Hükümetten resmi bir açıklama yapılmadığı sürece de, izleyiciyle hiç paylaşılmama ihtimali hayli yüksek.

Medyanın olaya dair ilgisizliğine karşın, IŞİD’in iki Türk askerini infaz ettiğini ileri sürdüğü video yayına girdiğinden bu yana ekşi sözlük’te gündemin başına oturdu. Şu zamana kadar 1800’ün üzerinde ileti girildi. Twitter ve Facebook’ta da dehşet videosu gündem olsa da, medyanın sessizliği sosyal medya kullanıcısı olmayan yurttaşların olaydan bihaber kalmasına vesile oluyor.

Ne olmuştu?

IŞİD kaçırdığı iki Türkiye askerini yakarak öldürdüğünü ilan etmiş, bununla ilgili olduğunu iddia ettiği bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.

Videoda, Türkçe konuşan bir IŞİD militanının örgüt propagandasısının ardından asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı sanılan askerin ismiydi. Taş’ın ailesi, basına konuşarak, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

Diğer asker kamuflajlı ve yine Türkçe konuşan kişiyse isminin Fethi Şahin olduğunu, jandarma istihbaratta görev yaptığını söylüyordu. Ancak bu kişiyi örgütün kaçırdığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Videodaki örgüt militanı, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulunmuştu.

Video yayınlandıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynarken, internete erişimde kısıtlamalar başlamıştı.

Videonun ardından ana akım medya en ufak bir haber geçmezken, milli savunma bakanlığı, videonun incelendiğini açıklamakla yetinmişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise üç askerin IŞİD’in elinde bulunduğunu, bunun haricindeki bilgilerin teyide muhtaç olduğunu ifade etmiş, “Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” demişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da videosunun gerçek olup olmadığını bilmediğini söyleyip, topu savunma bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) atmıştı.