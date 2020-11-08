İktidar yanlısı ve ‘ana akım’ medya Albayrak haberini veremedi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, milyonlarca kişi tarafından takip edilen iktidar yanlısı ve ‘ana akım’ medya tarafından haberleştirilmedi.

Albayrak’ın hesabından bugün saat 19:20 sıralarında bakanın istifa ettiğine dair yazılı açıklama paylaşıldı. Ancak haber, bazı medya organlarında yer bulamadı.

Reklam

Örneğin, AA, DHA ve İHA gibi haber ajansları, bakanın açıklamasını abonelerine servis etmedi. Saat 23:00 itibariyle ajanslar henüz haber geçmiş değildi.

Türkiye’deki ajanslar haberi yayınlamazken, Associated Press, Reuters ve AFP gibi uluslararası ajanslar haberi servis etti.

Diğer haber TV’lerinin aksine, KRT, Halk TV ve TELE 1, istifa haberini gece boyunca ekranına taşıyarak yayınlarına konu etti.

Reklam

Diken gibi bağımsız medya kuruluşları da Albayrak’ın paylaşımını ve ardından yaşanan gelişmeleri dakika dakika haberleştirdi.

CNN Türk, akşam boyunca ABD’deki seçimleri ele aldı.

NTV’de de Albayrak’ın açıklamasına dair bir haber ya da altyazı yer almadı.

İktidara yakın A Haber kanalında da saat 23:00 itibariyle ABD seçimleri konuşuluyor.

A Haber gibi hükümete yakın 24 TV, habere yer vermedi.

Demirören Holding’e bağlı Hürriyet gazetesinin internet sayfasındaki manşetlerde de haber yer almadı.

Gruba bağlı bir diğer gazete Milliyet’te de okurlar habere ulaşamadı.

Sabah gazetesinin internet sitesinde, saat 23:00 itibariyle haberin yayınlanmadığı görüldü.

‘Ana akım’da tek istisna HaberTürk’tü. Haber sitesi geç de olsa haberi duyurdu. Konu tv kanalının gece saatlerindeki programında da ele alındı.