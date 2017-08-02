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Rusya başbakanı böyle okudu: ABD yeni yaptırımlarla ticaret savaşı ilan etti

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Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD’nin yeni yaptırım kararıyla Rusya’ya ticaret savaşı ilan ettiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ciddi ölçüde kusurlu olmasına karşın ulusal birlik için imzaladım” dediği yasa tasarısında, Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımların Kongre’nin onayına tabi tutulması öngörülüyor.

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‘Rusya’ya kapsamlı ticaret savaşı ilan edildi’

CNN Türk’ün haberine göre, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın onayladığı tasarının birkaç sonucu olacağını belirten Medvedev şöyle devam etti: “Öncelikle, yeni ABD idaresiyle ilişkilerimizi iyileştirme umudunun sonu geldi. İkincisi Rusya’ya kapsamlı ticaret savaşı ilan edildi. Üçüncüsü, Trump idaresi, icra yetkilerini en aşağılayıcı biçimde Kongre’ye devrederek güçsüzlüğünü sergiledi. Bu, ABD siyasi çevrelerindeki güç dengesini değiştiriyor.”


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