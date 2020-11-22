Medipol: PCR testi için bakanlığın belirlediği ücretten fazlası alınmıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi, Covid-19 için yapılan PCR testlerinden, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ücretten fazla alınmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgınının sonbaharda vaka sayılarını artırmasıyla, test yapılan kişi sayısı da arttı. Birçok kişi, farklı kentlerdeki özel hastanelerin PCR testi için bakanlığın belirlediği 250 liradan daha fazla aldığını öne sürdü.

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Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naci Karacaoğlan’ın yazılı açıklamasında, merkeze bağlı sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin tamamı için kesilen fişlerin hatalı yorumlamalara yol açtığının anlaşıldığı savunuldu.

Profesör şunları kaydetti: “Hastanelerimizde Covid-19 tanısı amacıyla istek üzerine yapılan PCR testleri için basında yer alan bazı iddiaların aksine Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde bir bedel alınmamaktadır.”