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Yaramazlara biraz batar!

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig takımlarıyla eşleşti.

Fotoğraf: DHA

Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu’nda karşılaşacak.

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Çift devreli fikstürle 20 Ekim’de başlayacak grup maçları, 9 Aralık’ta sona erecek.

A GRUBU: 

  • Bayern Münih
  • Atletico Madrid
  • Salzburg
  • Lokomotiv Moskova

B GRUBU: 

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  • Real Madrid
  • Shakhtar Donetsk
  • Inter
  • Borussia Mönchengladbach

C GRUBU: 

  • Porto
  • Manchester City
  • Olimpiakos
  • Marsilya

D GRUBU: 

  • Liverpool
  • Ajax
  • Atalanta
  • Midtjylland

E GRUBU: 

  • Sevilla
  • Chelsea
  • Krasnodar
  • Rennes

F GRUBU: 

  • Zenit
  • Borussia Dortmund
  • Lazio
  • Club Brugge

G GRUBU: 

  • Juventus
  • Barcelona
  • Dinamo Kiev
  • Ferencvaros

H GRUBU: 

  • PSG
  • Manchester United
  • RB Leipzig
  • Medipol Başakşehir

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