Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig takımlarıyla eşleşti.
Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu’nda karşılaşacak.
Çift devreli fikstürle 20 Ekim’de başlayacak grup maçları, 9 Aralık’ta sona erecek.
A GRUBU:
- Bayern Münih
- Atletico Madrid
- Salzburg
- Lokomotiv Moskova
B GRUBU:
- Real Madrid
- Shakhtar Donetsk
- Inter
- Borussia Mönchengladbach
C GRUBU:
- Porto
- Manchester City
- Olimpiakos
- Marsilya
D GRUBU:
- Liverpool
- Ajax
- Atalanta
- Midtjylland
E GRUBU:
- Sevilla
- Chelsea
- Krasnodar
- Rennes
F GRUBU:
- Zenit
- Borussia Dortmund
- Lazio
- Club Brugge
G GRUBU:
- Juventus
- Barcelona
- Dinamo Kiev
- Ferencvaros
H GRUBU:
- PSG
- Manchester United
- RB Leipzig
- Medipol Başakşehir