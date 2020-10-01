Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig takımlarıyla eşleşti.

Fotoğraf: DHA

Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu’nda karşılaşacak.

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Çift devreli fikstürle 20 Ekim’de başlayacak grup maçları, 9 Aralık’ta sona erecek.

A GRUBU:

Bayern Münih

Atletico Madrid

Salzburg

Lokomotiv Moskova

B GRUBU:

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Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Mönchengladbach

C GRUBU:

Porto

Manchester City

Olimpiakos

Marsilya

D GRUBU:

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

E GRUBU:

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

F GRUBU:

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

G GRUBU:

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

H GRUBU: