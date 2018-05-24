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Yaramazlara biraz batar!

Mediar anketi: Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibi İnce; Meclis çoğunluğuysa ‘millet’te

 

Mediar Araştırma’nın son anketine göre 24 Haziran’da Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43,50. İlk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 22,20 Muharrem İnce.

Sonuçlara göre AKP-MHP-BBP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı parlamento çoğunluğunu da sağlayamıyor.

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Mediar, 22-23 Mayıs tarihlerinde, 26 ilde 4 bin 268 kişiyle yüz yüze yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 1,5 hata payıyla sonucu açıklanan ankete göre “24 Haziran’da hangi adaya oy vereceksiniz” sorusuna ‘AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 43,50. Erdoğan’ı, yüzde 22,20 ile CHP’nin adayı Muharrem İnce takip ederken, üçüncü sıradaysa yüzde 19,31 ile İYİ Parti adayı Meral Akşener bulunuyor.

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Diğer adayların oy oranlarıysa şöyle: “HDP adayı Selahattin Demirtaş 12,79; Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 1,61; Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 0,60.”

Araştırmada katılımcılara, hangi partiye oy verecekleri de soruldu. Buna göre AKP-MHP-BBP’den oluşan cumhur ittifakını tercih edenlerin oranı yüzde 45,63. Sonuçlara göre AKP yüzde 39,61, MHP 5,31, BBP ise yüzde 0,71 oy alıyor.

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin millet ittifakının aldığı oysa yüzde 42,5.

HDP de yüzde 11,39 oy alarak barajı geçiyor ve Meclis’te koltuk elde edebiliyor.

Mediar Araştırma, son anketine ilişkin şu yorumu yaptı: “Seçimlere bir ay kala muhalefetin hazırlıksızlığının kendileri açısından telafi edilmiş gibi görünmektedir.”

Muhalefetin seçim öncesi girişimlerini ve toplumda yaygın olarak gözlenen iktisadi kriz endişesini göz önünde bulunduran şirket, muhalefetin oylarının yükselmekte, iktidar blokununsa destek kaybetmek olduğunu belirtti.

Değerlendirmenin devamında şöyle dendi: “1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçları karşılaştırılarak incelendiğinde, bugün cumhur ittifakını oluşturan AK Parti-MHP blokunun büyük şehirlerde ve toplumun daha yüksek eğitim alan kesimlerinde bir miktar destek kaybına uğradığı görülmektedir. Türkiye çapında yüzde 10 civarındaki bu kaybın henüz cumhur ittifakı tarafından telafi edilemediği, bu kesimlerin iktidar blokundan uzaklaşma eğiliminin sürdüğü tespit edilmektedir. Bu veriler ışığında cumhur ittifakının parlamento çoğunluğunu kaybetmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması beklenmelidir.”

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