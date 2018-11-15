Mediar anketi: AKP yüzde 35.46, CHP yüzde 25.26; HDP barajı geçiyor

Mediar Araştırma’nın yerel seçime yönelik yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

17-21 Ekim tarihli anket, yüzde 2 yanılma payıyla 2 bin 403 kişiyle yapıldı.

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Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek.

Ankete göre katılımcıların eğilimleri şöyle: AKP yüzde 35.46, CHP yüzde 25.26, HDP yüzde 10.49, MHP yüzde 7.87, İYİ Parti yüzde 7.53.

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Katılımcıların yüzde 2.79’u kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 8.57 ise kararını adaylar açıklandıktan sonra vereceğini söyledi.

Ankete göre AKP seçmeninin yüzde 82.12’si, CHP seçmeninin yüzde 86.87’si, HDP seçmeninin yüzde 86.41’i, MHP seçmeninin yüzde 82.47’si, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 87.30’u yerel seçimde seçmeni olduğu partiye oy verecek.

Anket verileriyle ilgili analizde şu ifadelere yer verildi: “Kazanacak adayın özellikle milliyetçi ve Atatürkçü seçmen grupları ile bir gerilim yaşamaması ve onların oyuna talip olabilmesi ancak bunun yanısıra diğer seçmen grupları ile kazanıcı bir ilişki kurabilmesi; bir kamu yöneticisi adayı olarak güvenilir bir profil sunması, yerel yönetimlerde sıklıkla kuşku uyandıran usülsüzlükler ile ilişkilendirilmemesi gerekli görülmektedir.”