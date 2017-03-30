Medeniyeti tekrar inşa etmek için: Norveç’te ‘kıyamet kütüphanesi’ kuruldu

Norveç’te kıyamet sonrasına kalması istenen eserlerden oluşan bir ‘kıyamet kütüphanesi’ inşa edildi.

Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında, dünyadaki bütün bitki tohumlarını muhafaza etmeyi amaçlayan Svalbard Küresel Tohum Deposu’nun yakınlarında kurulan kütüphanede, ‘dünyanın en önemli’ kitaplarının kıyamet sonrasına saklanması hedefleniyor.

‘Dünya Arktik Arşivi’ olarak adlandırılan ve nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan bu kitap mahzeninde daha güvenli olduğu gerekçesiyle dijital filmler kullanıyor.

Norveç’ten sonra kütüphaneye kitap veren ülkeler arasında Brezilya ve Meksika yer alıyor.

Sabitfikir’de yer alan habere göre, ‘Dünya Arktik Arşivi’ dünyadaki tek ‘kıyamet kütüphanesi’ değil. Kuzey Carolina’da ‘Survivor Library’ adlı bir kütüphane de insanlığa medeniyeti tekrar inşa etmelerinde yol göstermesi amaçlanan 7000 kitap bulunuyor.