Meclis’ten ilk adım: Tutuklu HDP’li vekiller için komisyon kurulacak

TBMM başkanlık divanında tutuklu milletvekilleri konusunda akademisyen ve hukuk uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulması görüşü benimsendi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlık ettiği divanda tutuklu milletvekillerinin durumu birinci gündem maddesi oldu.

Toplantının başında söz alan TBMM İdare Amiri HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in, tutuklu milletvekilleri konusunda geçen yılın kasım ayında divanı acil toplantıya çağırmalarına rağmen bugüne kadar bu konuda hiçbir geri dönüş yapılmadığını belirtmesinin ardından tutuklu milletvekillerinin siyasi geleceği toplantının gündemine alındı.

‘Yasamaya katılım

Kahraman, kuvvetler ayrılığı prensibine inandığın vurgulayarak hukuk uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti toplantıya çağıracağını ifade etti.

Komisyonunun özellikle tutuklu milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılım imkanlarını araştırması bekleniyor.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.

Son olarak Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürülmüştü.