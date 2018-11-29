Meclis’ten geçti: Plastik poşet en az 25 kuruş; bedava verene para cezası

Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle plastik poşetler paralı hale getirilirken bisiklet yolları da imar planlarına dahil edildi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

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Yeni yasaya göre plastik poşetler en az 25 kuruşa satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirdiği ücret her yıl güncellenecek.

Poşeti ücretsiz verenlere, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak.

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Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Ayrıca lastik, akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden ve ithalatçılardan da belirtilen miktarlarda aynı pay tahsil edilecek.

Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

Emisyon cezası

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 lira ceza kesilecek.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı birimlerince idari yaptırım uygulanacak.

Zorunlu depozito

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

Karayolları’na yeni yetkiler

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına, ‘otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak’, ‘otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak’ ve ‘karayollarına yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak’ eklendi.

Bisiklet yolu zorunlu

1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.