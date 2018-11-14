Meclis’ten geçti: KHK’lı ve atanmayan doktorlara 450 günlük yasak

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararından itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. Yazdıkları tıbbi raporların adli geçerliliği olacak.

AKP Meclis’e sunduğu ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesinde kamuoyundaki tartışmalar sonucunda değişikliğe gitti.

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Kabul edilen önergede ‘terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine’ yönelik hüküm metinden çıkarıldı.

Önergenin önceki halinde yer alan maddeye göre, bir doktor ya da diş hekimi, eğer KHK’yla atıldıysa SGK anlaşmalı hiçbir hastane ve muayenehanede çalışamayacaktı.

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Soruşturmayı geçip mesleğe başlayamayan hekimler ise 600 günlük zorunlu hizmet süresini beklemesinin ardından SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilecek, yazdıkları tıbbi raporların adli geçerliliği olmayacaktı.