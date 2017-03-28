Meclis’ten geçti: İskoçya bağımsızlık için ikinci kez sandığa gidiyor

İskoçya, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanmak için ikinci kez referanduma gidiyor.
İskoç Meclisi, Başbakan Nicole Sturgeon’un 2018 yılı sonu veya 2019’da yapılmasını öngördüğü seçimlere onay verdi. Sturgeon’un referandum için Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını beklediği belirtiliyor.
Meclis, başbakana Britanya Parlamentosu’nda referandum için gerekli izinleri almasına 59’a karşılık 69 oyla onay verdi.
2014’teki referandumdan ‘Hayır’ çıkmıştı
İskoçya, 2014’te ‘bağımsızlık referandumu’ gerçekleştirmiş, katılımın yüzde 84.6 olduğu oylamada, sandıktan yüzde 55,3 oranında ‘Hayır’ çıktı; ‘Evet’ oyları ise yüzde 44,7’de kalmıştı.