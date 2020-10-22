Meclis’ten geçti: 22:00 sonrası içki satışına 320 bin liraya kadar ceza

Meclis’te AKP’nin yeni kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi. Bundan sonra saat 22:00’den sonra içki satan tekellere 320 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

Fotoğraf: Pixabay

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16 maddelik ilk bölümü dün akşam Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Buna göre saat 22:00-06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İçkileri 18 yaşından küçüklere satan ya da sunanlar ile yasaklı saatlerde perakende olarak satanlara, bunu birden fazla kez yapmaları halinde daha ağır cezalar verilecek.

Bu fiilin işlenmesinden sonra beş yılda üçüncü kez yasağı ihlal edenlerin içki satış belgeleri iptal edilecek. İki yıl süreyle de belgenin yenisi verilemeyecek.

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İçkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyna/bahse konu eden, basın ve yayın yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.