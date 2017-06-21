Meclis’ten de geçti: Almanya, İncirlik’ten askerlerini çekiyor

1- CHP: Sen git evinde otur deniyor, oturmayacağız!

‘Adalet Yürüyüşü’ düzenleyen CHP’yi ‘PKK ve FETÖ’yle el ele kol kola’ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a parti yönetiminden yanıt geldi: “Sen yürümekten vazgeç git evinde otur, deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız.”