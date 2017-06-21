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Meclis’ten de geçti: Almanya, İncirlik’ten askerlerini çekiyor


Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesini öngören teklif Almanya Federal Meclisi’nden geçti.

Fotoğraf: Reuters

Askerleri çekme önerisi iki hafta önce bakanlar kurulunda kabul edilmişti.

Konunun görüşüldüğü Meclis’teki tüm parti grupları 280 askerin çekilmesi yönünde görüş bildirdi.

Alman hükümeti, üssün eylül ayında boşaltılabileceğini, Tornado uçaklarının ekimden itibaren Ürdün’den keşif uçuşlarına başlayacağını açıklamıştı.

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.

Türkiye, Alman vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman savunma bakanı, geçen günlerde geldiği Ankara’dan eli boş ayrılmıştı.

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