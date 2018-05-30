Meclis’te öneri: ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi uyuşturucu geliri için geçerli olmasın

Meclis Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin uyuşturucu suçlarında geçerli kabul edilmemesini istedi.

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre genel kurulda kabul edilen komisyon raporunun internetle alakalı kısmında, bazı adımların atılması istendi.

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Raporda, hedef kitleye uygun olarak en çok ziyaret edilen internet sitelerinde mesaj içeren zorunlu videoların yerleştirilmesi istenirken, buna sosyal medya fenomenleri, internet oyunları, online alışveriş siteleri ve Google örnek verildi.

Raporda şöyle devam edildi: “Toplumsal algının artırılabilmesi için özellikle gençlerin internette oynadıkları oyunların açılması öncesinde çıkan 4-5 saniyelik zorunlu reklamlar ve/veya oyunun açılması için izlenmesi zorunlu olacak en fazla 10 saniyelik etkileyici ve bilgilendirici kısa filmler hazırlanmalıdır. Youtube’da uyuşturucunun zararlarına ilişkin kısa videoların yayınlanmasının yanı sıra, ‘Youtube fenomenleri’ üzerinden etkin mesajların verilmesi ve gençlerin bu konuda dikkat etmesi gereken hususların kendilerine tanınmış şahsiyetler tarafından doğrudan iletilmesi sağlanmalıdır.”

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Raporda, uyuşturucu suçundan el konan paranın, bağımlıların tedavisinde kullanılması istendi.

Uyuşturucuya iki farklı uygulama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde uyuşturucu ticareti suçundan elde edilen gelirin tespitiyle ilgili ayrı bir birim kurulması istenen raporda, şunlar kaydedildi: “5237 sayılı TCK’nın, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ve ‘iddia makamı iddiasını ispat ile yükümlüdür’ hükümlerinin, uyuşturucu ticareti suçundan elde edilen gelirler ile malvarlığı arasındaki ilişkinin tespitini güçleştirdiği ve bu suçlardan elde edilen malvarlığının müsaderesini zorlaştırdığı görülmektedir. Uyuşturucu ticareti yapanların elde ettikleri gelirler ile mal varlıklarının uyuşturucu ticaretinden kaynaklandığının ispat yükümlülüğünü, iddia makamına yükleyen hukuk ilkesinin olduğu gibi uygulanmasının kamu yararına olmadığı, ispat yükünü sanığa yükleyen düzenleme yapılmasının uyuşturucu ile mücadele eden birimlere büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.”