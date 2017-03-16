Meclis’teki üç parti, Hollandalı muhataplarıyla dostluk ilişkisini sonlandırdı

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ertuğrul Soysal “AK Parti olarak Hollanda ile olan dostluk grubu ilişkilerimizi bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyoruz” dedi.

Soysal, CHP ve MHP grup başkan vekillerinin de istifalarını verdiğini, HDP grubundan da aynısını beklediklerini söyledi.

AKP’li vekil, grubun yeniden devreye girmesi için koşullarını şöyle sıraladı: Hollanda hükümetinden yazılı özür dilenmesi, sorumluların adalet önüne çıkarılması, Viyana Sözleşmesi’ndeki hükümlerin yerine getirilmesi.

Hükümetin kriz üzerine açıkladığı yaptırım kararlarından biri söz konusu grubun lağvedilmesi için Meclis’e tavsiyede bulunmaktı.