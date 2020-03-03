Meclis’teki kapalı oturum altı buçuk saat sürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırı sonrasında, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seni kefenle karşılayanlar vardı, neden göndermiyorsun oraya” diye çıkıştı. CHP lideri, Erdoğan’ın perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeyi de sert sözlerle eleştirdi: “Benim askerime mermi sıkan herkes benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim? Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz.”