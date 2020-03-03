Meclis’teki kapalı oturum altı buçuk saat sürdü

Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle yapılan Meclis’in kapalı oturumu altı buçuk saat sürdü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı toplantıda bilgilendirme yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet adına Genel Kurul’da hazır bulundu. Bakanlar ayrı ayrı 30’şar dakika söz aldı.
Genel Kurul’da grupları bulunan beş siyasi parti temsilcileri de 30’ar dakika konuşma yaptı. Kapalı oturumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonuna kadar takip etti.