Meclis’teki ‘gizli fotoğraf’ tartışması sonrası CHP’li Özel’e uyarı cezası

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Meclis’te ‘gizli çekim’ yapmakla suçlanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e uyarı cezası verildi.

Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bugünkü oturumda, genel kurulun arkasında başkanlık divanı üyelerine ayrılan bir bölümde Özel’in çekim yaptığını, bunu da basına dağıttığını ifade etti.

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Bahçekapılı şunları söyledi: “Bir internet sitesinde arkadaki Meclis başkan vekiline, Divan’a ayrılan hatta zaman zaman sık sık grup başkan vekilleriyle birlikte toplantı yaptığımız odanın gizlice videoları tuvalete varıncaya kadar fotoğrafları çekilmiş. Bu çok ayıp bir iştir. Orası mahrem bir alan. Gizli gizli gelip orada bir milletvekilinin gizli gizli telefonunu açıp böyle gizli gizli çekim yapmasını milletvekilliğine asla yakıştırmıyorum. Son derece kınıyorum.”

Özel’de AKP’li başkan vekiline şu yanıtı verdi: “Gizli gizli değil açık açık bütün personelin önünde. Basına resmi mail atarak parlamentoya duyurarak, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Çünkü orası mahrem alanı değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan (Meclis başkanı) İsmail Kahraman işgalcidir.”

Tartışma sırasında Bahçekapılı “Yazıklar olsun”, Özel de “Hadi oradan” dedi. Özel’e daha sonra uyarı cezası verildi.