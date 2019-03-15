Meclis’teki beş partiden Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama bildirisi

TBMM’de grubu bulunan beş parti, Yeni Zelanda’da gerçekleşen cami saldırısını ortak bildiriyle kınadı.

Fotoğraf: Reuters

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında giren kişilerin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi ölmüş, 11’i ağır 39 kişi de yaralanmıştı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis’teki siyasi parti grup temsilcilerinin saldırı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı: “Bu menfur hadise, birkaç ‘çılgın’ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur.”