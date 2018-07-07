Meclis’te yemin günü

Seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk milletvekilleri bugün Meclis’te yemin ediyor.

Yemin töreninden önce geçen dönemin AKP’li Meclis başkanı İsmail Kahraman, görevini İYİ Partili Durmuş Yılmaz’a devretti.

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Yeni başkan seçilene kadar bu görevde kalacak olan Yılmaz, vekiller yemin etmeden önceki konuşmasında, herkesin devlete sahip çıkacacağına inandığını dile getirdi.

Yılmaz, şunları söyledi: “İster parlamenter, ister cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminden söz edilsin, demokrasinin mutlak temeli, yasama organının çıkardığı kanunların ve anayasanın üzerinde bir kural yoktur. Yasama yetkisi asri ve geneldir. Yasama ile yürütme erkleri arasındaki ilişki anayasal düzenlemelerle şekillenecektir. Yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir.”

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Yılmaz’ın konuşmasının ardından 600 milletvekilinin yemin törenine geçildi.

Yemin etmek için kürsüye ilk olarak ‘son başbakan’, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım çıktı. Vekiller yemin etmeyi sürdüyor.