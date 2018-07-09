Meclis’te yemin eden Erdoğan’dan gazetecilere: Başkan diyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te yemin etti.

Erdoğan’ın aracı güllerle kaplı şekilde protokol kapısından Meclis’e girdi. Erdoğan’ı en yaşlı ikinci üye sıfatıyla AKP’li Hakkı Köylü karşıladı. Erdoğan daha sonra şeref kıtasını selamladı.

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TBMM Geçici Başkanı Durmuş, “Sayın Cumhurbaşkanım hoşgeldiniz” diyerek, salona giren Erdoğan’ı karşıladı ve “Allah hayırlı etsin” diyerek altın yaldızlı çerçeve içindeki mazbatasını sundu.

Erdoğan’ın salona gelişinde, CHP milletvekilleri daha önce de açıkladıkları gibi ayağa kalkmazken, HDP’li ve İYİ Parti’li vekiller de ayağa kalkmadı. Genel kuruldaki özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

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Erdoğan’ın yemin metni: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Erdoğan’ın ailesi de izleyici localarında töreni izledi.

Erdoğan, TBMM’den ayrılırken gazetecilere konuştu: “Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Duygularımı Külliye’de paylaşacağım.”

Gazetecilerin “Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı” sorusuna ise Erdoğan, “Başkan diyebilirsiniz” diye yanıt verdi.

Erdoğan, Meclis’in ardından Anıtkabir’e geçti.

Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemine göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, TBMM’nin 27’inci dönem milletvekillerini de belirledi. Cumhuriyetimizin bu önemli dönüm noktasında 12’inci cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğini güçlendirmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu cumhuriyeti, 100’üncü kuruluş yıl dönümünde hedeflerine ulaştırmaya kararlıyız. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun.”