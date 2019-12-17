Meclis’te verilen 21 bin 504 soru önergesinin yarıdan fazlası yanıtlanmadı

Meclis’in 27’inci döneminde toplam 21 bin 504 soru önergesinden 11 bin 663’ü yanıtlanmazken, 7 bin 658’i ise vakti geçtikten sonra yanıtlandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Meclis’in 27’inci döneminde 16 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısına verilen soru önergelerinin yanıtlanma istatistiklerini açıkladı.

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‘Milletin seçtiği meclisi dikkate almıyorlar’

İstatistikleri değerlendiren Yılmazkaya, şöyle konuştu: “Milletvekilleri olarak, ilimizde, bölgemizde ve ülke genelinde vatandaşın karşılaştığı ve yaşadığı sorunları gündeme getirmeye çalıyoruz. Çözüm üretmesi için soru önergeleriyle konuyu bakanlara iletiyoruz. Ama görüyoruz ki, bakanlar milletin seçtiği Meclisi dikkate almıyor.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisine verilen 1493 soru önergesinden yalnızca 14’üne cevap verdiğine dikkat çeken Yılmazkaya, “Milletvekillerinin soru önergelerine cevap verilmemesi ciddiyetsiz ve disiplinsiz bir harekettir” dedi.

‘Dalga geçer gibi cevaplarla geçiştiriyorlar’

Süresi içinde cevaplanan yalnızca 1700 önerge olduğunu, bunların da ‘dalga geçer gibi cevaplarla geçiştirildiğini’ ifade eden CHP’li vekil, bürokratları da eleştirdi: “Birçok bakan siyasetten gelmediği için duruma hakim olmayabilir. Ama ben bu işi bilen deneyimli bürokratlara hayret ediyorum. Bu hükümet hiç gitmeyecekmiş gibi hareket etmeleri çok yanlış. Olası en erken seçimde iktidar değiştiğinde ben ya da bana benzer bir arkadaşımız bakan olduğunda yüzümüze nasıl bakacaklar? Bu utancı nasıl kaldıracaklar, ya da ‘Bu iktidarla geldik bu iktidarla gideriz’ diye mi düşünüyorlar, doğrusu çok merak ediyorum.”