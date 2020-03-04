Meclis’te vekiller yumruk yumruğa kavga etti

TBMM Genel Kurulu’nda CHP ile AKP’li milletvekilleri kavga etti.
CHP’li Özkoç, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştirilerde bulundu. CHP’li siyasetçi, “Bizim şehitlerimize ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum size. Şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsizdir, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özkoç hakkında yarın yasal yollara başvurulacağını belirterek “Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız” dedi.
Kavga çıktı
Özkoç, basın toplantısından saatler sonra genel kurulda kürsüye çıkarak İdlib’deki gelişmelerle ilgili konuşma yapmaya başladı. Ancak AKP’li vekiller, CHP’li siyasetçiye tepki gösterdi.
Görüşmelere 10 dakika ara verilmesinin ardından tartışma kavgaya döndü. Kurulda bulunan muhabirler, vekillerin birbirine yumruk attığını ve ‘ağza alınmayacak sözler sarf ettiklerini’ anlattı. Bazı milletvekilleri kavga sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi.
Ankara başsavcılığı da basın toplantısındaki sözleri nedeniyle CHP’li siyasetçi hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlattı.