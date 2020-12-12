Meclis’te Soylu ile HDP’liler arasında ‘Kemal Kurkut tartışması’

Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP’liler arasında tartışma yaşandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, kolluk kuvvetlerinin, yargısız infaz yaptığını öne sürdü.

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Taşdemir, “Bunun son örneği, Diyarbakır’da 2017’de Nevruz’da Kemal Kurkut adlı gencin katledilmesi” dedi.

HDP’li vekil, Van’da helikopterden atıldığı iddia edilen Osman Şiban ve Servet Turgut’a ilişkin “Biz ne olduğunu biliyoruz ama failler bulunana kadar, sorumlular cezalandırılana kadar biz bu soruyu hep sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HDP’ye uzun süredir sistematik saldırı olduğunu savunan Taşdemir, şu ifadeleri kullandı: “Partimize, Kobani eylemleri bahane edilerek altı yıl sonra kumpas davası açıldı. Partimizden IŞİD’in intikamı alınmak isteniyor. DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor.”

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AKP’li milletvekillerinin, Taşdemir’e tepki göstermesinin ardından HDP ve AKP’li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginliği bazı milletvekilleri araya girerek yatıştırmaya çalıştı.

Milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyaran TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine oturuma ara verdi.

Soylu’dan yanıt

Sataşma nedeniyle söz alan İçişleri Bakanı Soylu, Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiası ile Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi.

Fotoğraf: Dihaber

Diyarbakır’da 21 Mart 2017’deki Nevruz kutlamasında, güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elinde bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut’a polisin ‘Dur’ ihtarında bulunduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti: “‘Kendimi patlatacağım’ diyor. Bize gelen ifade bu. Güvenlik güçlerimizin bu konuda tedbir almasını gerektirdiğinden dolayı onu ‘Dur’ ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa herhangi bir zarar verebileceğini düşünerek etkisiz hale getiriyorlar, sonra da hastanede hayatını kaybediyor.”

‘Topluluğa bıçakla yürüdü’

Bakan, Kurkut’un topluluğun üzerine bıçakla yürüdüğünü belirterek şöyle devam etti: “Pantolonunun altında ne var bilmiyoruz. Sadece şunu anlatayım; dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında, kökenini DEAŞ’lı bildiğimiz ama PYD ve PKK tarafından satın alınarak ve etrafındaki ailesi rehin alınarak sınırımızdan sokulup 1.5 kilo patlayıcıyı pantolonunun içerisine saklayan bir teröristi etkisiz hale getirdik. Orada devlet, HDP mitingini korumak, bir provokasyona müsaade etmemek için gerekli tedbiri aldı. Bu tedbiri defalarca alırız. Bizim görevimiz budur.”

‘Operasyon İHA’yla kayıt altında’

Soylu, Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasına ilişkin ise “Bunu size anlattım, sesinizi çıkarmadınız. Bir tek soru sormadınız. Bugün buna ‘hikaye’ diyorsunuz. Yalanlarınızla birlikte ikna etmeye çalışacağınız samimi Kürt vatandaşlarımıza bunu anlatıyorum” dedi.

Bunun üzerine HDP milletvekilleri, sıra kapaklarına vurmaya başladı.

HDP milletvekillerine “Doğruyu istemiyorsunuz değil mi?” diye soran Soylu, Çatak ilçesi kırsalında 11 Eylül’de düzenlenen ‘Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’nda, jandarma yüzbaşı Mahmut Top, jandarma uzman çavuş Yusuf Uyar ile jandarma uzman Çavuş Sezer Uçar’ın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Peki neden şehit oldular?” diye soran Soylu, operasyona ilişkin İHA görselini göstererek şunları kaydetti: “Şurası (üstteki fotoğrafta gösteriliyor) Osman Şiban’ın evi. Allah’tan insansız hava aracı var. Bütün operasyon insansız hava aracıyla kayıt altında. Bütün kayıtları da bende. İsteyene veririm ve gösteririm. Osman Şiban’ın evine 21:00 sularında 2-3 kişi geliyor ve insansız hava aracıyla takip ediliyor. Osman Şiban’ın evine üç terörist giriyor. Bunlardan biri Apo’nun, Murat Karayılan’ın, Murat Kalkan’ın en yakın arkadaşı, kırmızı listedeki Vahdettin Karay. Osman Şiban’ın evinden çıkıyorlar, daha sonra, şu hareketlilikle beraber doğru mağaraya gidiyorlar. Sonra biz Türk Hava Kuvvetleri’nden F16’ları istiyoruz ve F16’larla beraber şu kayalıkların içinde bu teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Sonra bu kayalıklarda, üç teröristten biri ölmüyor. Kahraman Yüzbaşı Mahmut Top, iki arkadaşıyla beraber kayalığın içine giriyor ve üç kişiyi etkisiz hale getiriyor.”