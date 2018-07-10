Meclis’te son durum: AKP’li vekil sayısı 290’a indi, parti sayısı yediye çıktı

Yeni kabinede dört milletvekilinin yer almasıyla AKP’nin sandalye sayısı 290’a inerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın İYİ Parti’den ayrılmasıyla TBMM’de temsil edilen parti sayısı yediye çıktı.

Yeni dönemde Meclis’teki sandalye sayısı 550’den 600’e çıkarılmıştı. Dün gece açıklanan yani kabinede milletvekilleri Abdülhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer almıştı. Anayasa gereği bakan olarak görevlendirilen isimlerin milletvekilliğinden ayrılması gerekiyor. Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AKP’nin milletvekili sayısı 290’a düştü.

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Demokrat Partili Uysal’ın İYİ Parti’den ayrılmasıyla Meclis’te temsil edilen parti sayısı da sekize çıktı. Uysal, seçime İYİ Parti listesinden girmişti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici AKP listesinden seçilmiş ve AKP milletvekili olarak yemin etmişti.

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Son durum

Meclis’teki sandalye dağılımında son durum şöyle: AKP 290, CHP 144, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 42, Saadet Partisi iki, Demokrat Parti bir.

Çoğunluk sayıları da değişti

Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması Meclis çalışmalarında yıllardır uygulanan ‘çoğunluk’ sayılarının değişmesine de neden oldu.

Bu çerçevede TBMM’nin çalışabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısı 184’ten 200’e, karar yeter sayısı 139’dan 151’e, üye tam sayısı salt çoğunluğu 276’dan 301’e, anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360’a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli oy sayısı 367’den 400’e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360’a çıktı.