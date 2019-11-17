Meclis’te son 10 yılda 29 kişi intihar girişiminde bulunmuş

Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, son 10 yılda Meclis’te 29 intihar girişiminin yaşandığını bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin intihar girişimleriyle ilgili soru önergesine yanıt geldi.
Buna göre Meclis’te 2010’da iki, 2011’de üç, 2012’de biri, 2013’te sekiz, 2014’te bir, 2015’te iki, 2016’da iki, 2017’de bir, 2018’de dört, 2019’da da beş kişi intihar girişiminde bulundu. 1980-2010 yıllarındaki intihar girişimlerinin kaydı tutulmadı.
39 kişiye ‘ikna’ eğitimi
Yanıta göre Meclis Başkanlığı, Meclis binasına çıkan kişilerin atlama ihtimaline karşı açılan brandaya 2011’de KDV hariç 26 bin 450 lira ödedi. Meclis Koruma Daire Başkanlığı Kurumu’ndan 39 personel, Rehine Müzakere Kursu almalarının ardından intihara kalkışanları ikna etmeye çalışıyor.