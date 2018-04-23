Meclis’te OHAL ve darbe tartışması: Erdoğan ‘Rezalet’ deyip gitti

Meclis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum düzenlendi. OHAL ve ‘darbe’ tartışması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışmayı “Rezalet” diye tanımladıktan sonra Meclis’i terk etti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında Meclis’in kurulmasının 98’inci yıldönümü nedeniyle genel kurul toplandı.

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Kurula Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlar, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri, çok sayıda devlet görevlisi ve yabancı diplomat katıldı.

CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesiyle yeterli sayıya ulaşıp Meclis’te ilk kez grup oluşturan İYİ Parti milletvekilleri de özel oturumda yer aldı.

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OHAL gündem olunca Meclis gerildi

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın konuşmasının ardından kürsüye gelerek “20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum” dedi. Darbe girişiminden beş gün sonra, 20 Temmuz 2016’da, halen devam eden OHAL ilan edilmişti.

AKP’li vekiller CHP liderine tepki gösterirken Kılıçdaroğlu da elini kürsüye vurdu, kendisine tepki gösteren bazı milletvekillerine kürsüden yanıt verdi. CHP milletvekilleri ise masalara vurarak AKP’lileri protesto etti.

Ilgaz Tüneli tartışması

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinde sataşma olduğu gerekçesiyle Kahraman’dan söz istedi. Elitaş’ın konuşmasının ardından yine sataşmadan dolayı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Yıldırım’ın darbe girişimi gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdiğini söyledi.

Yıldırım da şu yanıtı verdi: “Ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenin gerçeği şudur: Tanklar senin genel başkanına yol verirken, bu ülkenin başbakanı uçaklara ‘Alçakları vurun’ demiştir.”

Erdoğan ayrıldı

Tartışmaların ardından Erdoğan genel kuruldan ayrıldı. Cumhurbaşkanı, tartışmaları “Rezalet” sözüyle değerlendirdi.