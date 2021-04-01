Meclis’te muhalefetin oylarıyla reddedilen teklif yeniden oylanacak

Meclis’te dün muhalefet partisi vekillerinin oylarıyla reddedilen teklif yeniden oylanacak.
AKP’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununun maddelerine geçilmesi teklifi, dün Meclis’te muhalefet oylarıyla reddedilmişti.
AKP, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazı haklı bulan Meclis başkanlığı, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Başkanlığın, teklifin yeniden oylanmasına dair tezkeresi bugün genel kurulda oylandı.
Elektronik oylama sonucunda teklif kabul edildi. Buna göre, dün muhalefetin reddettiği maddelere geçilmesi teklif, salı günü bir kez daha oylanacak.