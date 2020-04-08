Meclis’te MHP’liler ile HDP’liler arasında PKK tartışması

Meclis’te MHP ile HDP’li vekiller arasında tartışma çıktı.

Fotoğraf: DHA

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni infaz yasası görüşmelerinin sürdüğü Meclis’te gündem dışı söz alarak, Diyarbakır’da bugün PKK saldırısında beş sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: “Beş Kürt vatandaşı, Diyarbakır’da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK’lı hainlerin affını bu Meclis’ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum.”

DHA’da yer alan habere göre, bu söz üzerine HDP’li vekiller Meclis Başkan Vekili Levent Gök’e hitaben, “Sayın başkan, bize ‘terörist’ diyor” diye seslendi.

Daha sonra MHP’li vekil ile HDP’liler arasında tartışma çıktı. HDP’lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt’un diğer vekiller engelledi.

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MHP’liler ile HDP’liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca toplantıya ara verildi.