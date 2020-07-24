Meclis’te ‘Lozan’ atışması: AKP’li Özkan’dan CHP’li Özel’e ‘Reisçi olduğu için’ teşekkür

İstihdama ilişkin tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada ‘Lozan’ tartışması patlak verdi.

AKP’li Cahit Özkan (Fotoğraf AA)

Tartışmanın bir bölümünde AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir” sözlerini hatırlatan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’e ‘Reisçi olduğu için’ teşekkür etti.

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Lozan tartışması

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Lozan Anlaşması’nın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’e düzenlemek istediği ziyaretin engellendiğini söyleyerek, söz konusu iznin verilmesini istedi.

AKP’li Özkan, Türkiye’nin imzaladığı sözleşmelere bağlı olduğuna işaret ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu, Çanakkale’de, Kocatepe’de, Dumlupınar’da ve şehitlerimizin kanıyla cephede ödenmiştir. Bir ülkenin tapu senedi, başka ülkelerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak asla alınamaz” diye konuştu.

CHP’li Özel, Lozan Anlaşması’na yönelik ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi’ nitelendirmesinin şahsına ait olmadığını, birçok siyasi tarafından kullanıldığını söyledi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP’li Özkan’ın hamaset yapma girişiminde bulunduğunu savundu.

Türkkan, Özkan’ın, Yunanistan’ın işgal ettiği Ege’deki adalara yönelik açıklama yapmasını istedi.

‘Yüksek sesle tartışmak faydalı değil’

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, ‘hamasetin’ kelime anlamının ‘yiğitlik, yüreklilik’ olduğunu, bağlamında ve yerinde bu duyarlılık gösterilmemesi halinde sakil düşebileceğini ancak yerinde olması şartıyla hamasetin gerekli olduğunu kaydetti.

Lozan Barış Anlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşması olduğunu belirten Bostancı, “Tarihi konuları siyasetin yüksek sesle tartışması kanaatimce faydalı değildir. Çünkü tarih, birçok farklı görüş, değerlendirmelere açık kapıları olan bir alandır. Daha ihtimamlı bir dille bu işleri, tarihi konuşmak daha doğru olur” dedi.

Bostancı, CHP’li Özel’in sözünü ettiği, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Anıtkabir’e yapmak istediği ziyaret için Genelkurmay Başkanlığı’ndan izin alması gerektiğini, merasimlerin bu izinle yapılabileceğini anımsattı.

AKP’li Özkan, yeniden söz alarak, “O destansı zaferler olmasaydı, Lozan Anlaşması da olmayacaktı. Onun için biz mücadelemizi, al bayrağımızı tapu olarak görürüz. Bu da ebediyete kadar varlığımızın göstergesi olacaktır” diye konuştu.

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan Barış Anlaşması’nın 93. yıl dönümünde yayınladığı açıklamasında anlaşma için “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir” ifadesine yer verdiğini söyledi.

AKP’li Özkan da “Özellikle Özgür Özel’e teşekkür ediyorum, Reisçi olduğu için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, övgüyle, saygıyla Lozan’a bağlılığını gösterdiği için” dedi.

Teklif kabul edildi

Genel Kurul’da, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından gündemdeki diğer tekliflerin görüşmelerine geçildi.

Bu arada istihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifte öne çıkan maddeler şöyle: