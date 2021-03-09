‘Kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştırma’ amacıyla Meclis komisyonu kuruldu

‘Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi’ amacıyla Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin önergeleri, birleştirilerek görüşüldü.

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Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta üç ay görev yapacak.

Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra genel kurulda görüşülecek.