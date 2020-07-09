Meclis’te ilk: MHP, İYİ Parti’nin teklifine kabul oyu verdi, teklif ‘sehven’ geçmedi

Meclis’te önceki günkü oturumda bir ilk yaşandı. Meclis başkanlığı seçimi için genel kurulda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün, Denizli’de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi. Kanun teklifi, İYİ Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin çoğunluk olarak ‘kabul’ yönünde el kaldırmasına rağmen ‘sehven’ kabul edilmedi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’e konuşan Öztürk, TBMM oturumunu yöneten Meclis Başkan Vekili Celal Adan’ın bir anlık ‘dikkatsizliği’ üzerine teklifin kabul edilmediğini belirtti.

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Öztürk şunları söyledi: “Konuşmama, aynı kanun tekliflerini veren eski MHP milletvekili Emin Haluk Ayhan ve rahmetli DYP milletvekili Mehmet Gözlükaya’ya teşekkürlerini ileterek başladım. Devlet Bahçeli sürekli genel kurulda olmaz. Meclis başkanlığı seçimi için oradaydı ve o sebeple de oy kullandığını düşünüyorum. Devlet bey, kabul oyu verince MHP’li milletvekilleri de el kaldırdı. Devlet bey jest yaptı sağ olsun.”

‘Dalgınlığıma geldi’

Öztürk, şöyle devam etti: “Çoğunluğun kabul oyu, sehven de olsa Adan’ın gözünden kaçtı. Yanına gidip, ‘Bizim kanun teklifini yedin’ dediğimde bana, ‘Dalgınlığıma geldi, kusura bakma. Hakkını helal et’ dedi.”