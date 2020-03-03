Meclis’te İdlib oturumu: Tutanaklar devlet sırrı olarak 10 yıl saklanacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle bugün saat 15:00’te kapalı oturum yapılacak.

Fotoğraf: Reuters

Saldırıdan sonra Meclis’te grubu bulunan CHP, İYİ Parti ve HDP, hükümetin kendilerini bilgilendirmesi talebiyle özel oturum talep etmişti.

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Bunun üzerine AKP grubu TBMM Başkanlığı’na ‘kapalı oturum’ teklifi ile başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İdlib’deki saldırı ile ilgili gelişmeler konusunda Genel Kurulu bilgilendirmesi için TBMM Başkanlığı’na dilekçe göndermişti.

Kapalı oturum nasıl yapılıyor?

Meclis içtüzüğüne göre, kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinlenir.

Bu gerekçe hükümet adına bir bakan veya siyasi parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.

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Söz konusu görüşmelerin tutanakları katip üyelerince tutulur. Ancak, Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenolar bu görevi yerine getirebilir.

Cumhurbaşkanı kapalı oturumda bulunabilir

Bakanlar ve dinleyici olarak cumhurbaşkanı kapalı oturumlarda bulunabilir.

Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar devlet sırrı olarak saklanır.

Kapalı oturum tutanakları

Kapalı oturum tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapalı bir oturum akdedilerek eski tutanak özeti okunur. Özetle birlikte tutanak bir zarfa konularak hazır bulunan katip üyeleri tarafından hemen mumla mühürlenir ve Meclis arşivine verilir.

10 yıldan önce yayınlanabilir

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra yayınlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayınlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir.

Meclis Genel Kurulu’nca daha önce 23, 18, 14., 13, dokuz, dört, iki ve birinci dönemde düzenelen kapalı oturumların tutanakları açıklandı.

Son olarak, dönemin CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ve arkadaşlarının ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 85’inci maddesinin kapalı oturumda ele alınması talebi değerlendirilmiş, 3 Şubat 2011’deki kapalı oturumun tutanağı Meclis’in sitesinde yayınlanmıştı.

‘1 Mart tezkeresi’ görüşmeleri halen gizli

1 Mart 2003 tarihli Irak tezkeresinin kapalı görüşme tutanakları ise halen gizleniyor. Meclis Genel Kurulu, 10 yılın ardından başvurulara karşın bu tutanakların açıklanması yönünde karar almadı.