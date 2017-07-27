Meclis’te içtüzük değişikliğinin çoğu maddesi kabul edildi

Meclis’te tartışmalara neden olan içtüzük değişiklik teklifinin maddeleri geçmeye başladı.

Üç gün içinde

Cumhuriyet’in haberine göre 1-9’uncu maddeleri kapsayan değişikliğin birinci bölümünün tamamı ve ikinci bölümden beş madde kabul edildi.

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CHP ve HDP’nin itiraz ettiği, AKP ve MHP’nin işbirliğiyle hazırlanan 18 maddelik içtüzük değişikliğinde kabul edilen maddelere göre milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nca ilan edilmesinin üçüncü gününde saat 14.00’da Meclis çağrısız olarak toplanacak. Değişiklikten önce Meclis, beşinci günde toplanıyordu.

Birleşimde milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Törende bulunmayan vekiller katıldıkları ilk birleşimde ant içecek.

Önergelerin tamamı okunmayacak

Teklifin ikinci bölümünde yer alan beş madde daha kabul edildi. Buna göre Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümü açık oylamaya tabi işlerden değilse en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oyla değerlendirilecek. Aksi takdirde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.

Eğer önergeler aynı mahiyetlerdeyse en kısa olanı okunacak. Diğer önergelerin sadece imza sahipleri okunacak. Önergeler birlikte işleme alınacak. Beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunup önerge tutanağa eklenecek.

Böylelikle içtüzük değişikliğiyle genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması kaldırıldı.