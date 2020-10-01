Meclis’te görüşülecek: Irak ve Suriye için yeni tezkere

Türkiye’nin Irak ve Suriye’de sınır ötesi harekat yapmasına olanak sağlayan yeni tezkere Meclis başkanlığına sunuldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, sınır ötesi operasyonlarının süresi bir yıl daha uzatılıyor. Operasyonlar için gerekli son tezkere Ekim 2019’da Meclis’te kabul edilmişti.

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Yeni tezkerede, Türkiye’nin güney kara sınırlarına komşu bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği ifade edildi.

Tezkere, Suriye sınırında PKK, PYD, YPG ve IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylemlerinin sürdürdüğü belirtilerek “PKK/YPG/PYD Fırat’ın doğusunda bölücü gündemine hız vermiştir” ifadesine yer verildi.

Tezkere, ‘harekat alanlarındaki sükunat ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlar doğrultusunda önlemler alındığı’ belirtildi.

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‘Riskler devam ediyor’

Tezkere şöyle dendi: “İdlip’te, Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir.”

6 Ekim’de Meclis’te

Türkiye’nin Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletler’in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkereleri de Meclis başkanlığına sunuldu. Tezkereler 6 Ekim’de görüşülecek.